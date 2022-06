Põlevad metsad vajavad päästmist. Eestlased pakuvad probleemile uudse lahenduse

Aprillis jäin vestlema tehnikahuvilise Pulstechis töötava Ardo Pärnaga, kelle unistus on koos firma tegevjuhi Allan Ventseli ja Ukraina professori Vladimir Zahmatoviga välja töötada droonidel põhinevad tulekustutid. Idee teostus seisis üksnes raha taga. Kolm miljonit eurot oli juba peaaegu käega katsutav, summa lubasid neile leida kaks saksa masinaehituse spetsialisti. „Kaks ja pool kuud on möödunud ajast, kui meile lubati kolm miljonit eurot leida. Eile sain teada, et kui nad kahe nädalaga raha ei saa, panevad nad ettevõtmisse oma isikliku vara. Siis saame drooni prototüübi jaoks vajalikud detailid ära tellida,“ ütles Pärna.