Musk avas Tesla koondamisplaane

Nii kavatseb Tesla Elon Muski sõnul järgneva kolme kuu jooksul vähendada palgalisi töölisi 10% võrra, kuid suurendada samal ajal tööjõudu, kes tegutseks Teslas tunnipõhise tasu eest ehk pakuksid teenust, mitte oleksid töötajad. Koondamine puudutaks seeläbi Muski sõnul 3,5% töötajaskonda. Samas uskus ta, et aasta pärast on suurenenud nii Tesla enda töötajate arv kui ka nende, kes pakuvad Teslale vajaduspõhiselt töökäsi.

Majanduse väljavaate osas sõnas Musk, et majanduslangus on vältimatu, kuid küsimus on, millal see kätte jõuab. Ta usub, et tõenäolisem on, et langus võiks ka lähiajal kohale jõuda. „Aga see ei ole kindel,“ lisas ta.

Muski personalipoliitika on toonud aga ka taas kaasa negatiivset tähelepanu. Näiteks teatas ta hiljuti, et Tesla töötajad peavad kontoris töötama minimaalselt 40 tundi nädalas või lahkuma ettevõttest, välistades sisuliselt kaugtöö võimaluse. Musk sõnas selle kohta, et kui inimesed tahavad teha kaugtööd, siis nad „peaksid teesklema, et nad teevad tööd kuskil mujal“.

Pühapäeval kaebasid kaks endist töötajat firma kohtusse, kuna nende hinnangul rikkus Tesla USA seadusi, mis puudutavad massilist koondamist. Juhul kui mõni tehas suletakse või ettevõttes toimub suurem lahtilaskmine on tööandja kohustatud teatama sellest 60 päeva ette. Musk sõnas täna, et ta ei pea seda kohtujuhtumit tähtsaks. „See on väike kohtujuhtum väga vähese mõjuga,“ sõnas ta. „Ükskõik, mis on seotud Teslaga toob kaasa suuri pealkirju, olgu selleks uudiseks kasvõi rattaõnnetus või midagi tõsisemat.“

Tesla aktsia hind on aasta algusest langenud 40,3% 715 USA dollarini. Viimase kuu jooksul on langus siiski pidurdunud ning tänasel börsipäeval on Tesla aktsia tugevas tõusus, kerkides enam kui 10%.