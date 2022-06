KUULA SAADET | „Sinu kinnisvara“: Rendin annab üürileandjale turvalisuse ja kindluse

Saates olid külas Eesti idufirma Rendin juht ja kaasasutaja Alain Aun, 1Estate’i kinnisvaramaakler Algis Liblik ning investor ja üürileandja Markus Alfred Kõiv. Saadet juhtis Jana Vainola.



Martin Villig on öelnud Rendini kohta, et tegu on deposiidivaba üürilepingu teenusega, mis pakub väärtust nii üürnikule, maaklerile kui ka korteri omanikule. Kõlab ju ilusti, aga kuidas Rendin inimesi täpsemalt igapäevaselt aitab? „Täpselt nii ongi. Me näeme ennast praegu sisuliselt ökosüsteemina ja pingutame kõigest väest, et tuua väärtust absoluutselt igale osapoolele,“ ütles Alain Aun alustuseks ja täpsustas, et Rendin toob üürileandjale võrreldes tavapärase tagatisrahaga kordades suurema kaitse, sest üürileandja saab vajadusel probleemide korral alati Rendini poole pöörduda. „Me oleme loonud tööriista, mis lihtsustab kordades ka maaklerite elu.“

Kolm aastat tagasi alustanud Rendin tegeleb keeruliste ja komplekssete probleemidega, mis nõuavad väga suuri investeeringuid. Alain Aun toob isikliku näite, kus tema esimene ja viimane kord üürileandjana väga kurvalt lõppes. „Korter asus teises linnas, mul ei olnud aega sellega tegeleda ning kõik lõppes sellega, et üürnik jäi mulle võlgu hunniku raha ja ühel hetkel sain ma ka inkassost teate, et ta pole juba tükk aega kommunaale maksnud. Ma nägin, kui lihtne on üürnikul jääda võlgu ning kui piiratud olid minu võimalused temaga tegeleda.“

„Mõtlesin just paar päeva tagasi, et väga tore, et selline teenus on olemas. Mul on viimase kahe aasta jooksul nii positiivne kogemus,“ kommenteeris Algis Liblik ja lisas, et peab Rendinit turustandardiks ning kui ta ei saaks Rendini teenust kasutada, ei tunneks ta korterit välja üürides ennast sugugi nii kindlalt. Ka Markus Alfred Kõiv jagas Algis Libliku entusiasmi: „Iga kord, kui mul mingi probleem on, siis ma lihtsalt tänan, et Rendin on olemas, ja mõtlen, mis ma ilma nende abita oleksin teinud.“