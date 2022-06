Tänu aastatega väljateenitud tuntusele teenisid Eesti meelelahutajad enne suurt 2020. aasta koroonakriisi ka väärt piletiraha. See aasta muutis küll palju, kuid tundub, et õnneks mitte jäädavalt. Hendrik Sal-Salleri ettevõte, mis tegelebki peamiselt bändiga Smilers kontsertide andmisega, on peale piiranguid täis aegu oma kasumit lausa viiekordselt kergitanud.