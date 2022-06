Läti riigil plaan juba valmimas. Lõunanaabrid kavatsevad osaliselt katta kõigi küttekulud

Erakondade esindajate kohtumise järgsetest avaldustest leiab, et kavas on eraldada abimeetmetele 342 miljonit eurot. Inflatsiooni osaliseks kompenseerimiseks kavandatud summa kavatsetakse võtta ettenägematute kulude fondist, kuid valitsuse esindajad ei osanud öelda, kui palju see Läti valitsuse eelarvepuudujääki kasvatab. Arvils Ašeradensi (Uus Ühtsus) sõnul tuleks toetusmeetmed inflatsiooni kompenseerimiseks jagada kahte rühma.

Esimene näeb ette täiendavat toetust madalama sissetulekuga elanikele, sealhulgas kiiremat pensioni indekseerimist ja eluasemetoetuste suurendamist. Küttetoetuste suurendamine on mõeldud osaliselt kompenseerimiseks kõigile Läti elanikele, see tähendab, et abi ei ole suunatud konkreetsele elanikkonnarühmale.

Suurim abisumma – 150 miljonit eurot – on ette nähtud keskküttekulude suurenemise kompenseerimiseks, samas kui 35 miljonit eurot on ette nähtud gaasiküttekulude tarbeks. Küttekulude suurenemise osaliseks hüvitamiseks on kavandatud toetust ka kodumajapidamistele, kes kütavad oma kodu puidu, pelletite, hakkpuidu või õhksoojuspumpadega.

Hoolekandeminister Gatis Eglītis ütles, et valitsuse kavandatav toetus kodumajapidamistele on oluline, kuid kahjuks ei ole võimalik hüvitada kogu küttekulude tõusu. „Inimesed peavad kindlasti arvestama arvete suurenemisega,“ ütles Eglītis.