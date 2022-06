Jakovina analüüsis, mille avaldas Yahoo Finance, on kirjas, et isegi Putinile lähedal seisvad inimesed ei usu Vene majanduse edusse ja suutlikkusse sanktsioonidele vastu panna. Hiljuti on kolm inimest Venemaa majanduse tulevikust kirjutanud kohalikus meedias ning kaks neist on Putinile vägagi lähedased. Üht peetakse äärmiselt verejanuliseks ja kurjaks inimeseks.