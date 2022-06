Kütusemüüjate esindaja vastulause poliitikutele: lahenduste otsimise asemel asusite avalikkust eksitama

Kui sotsiaalmeedialõimedes ja kommentaariumides on tavapärane kodumaise kütusesektori süüdistamine kartellikokkuleppes, siis nüüd on selline absurdne ja ilma igasuguse aluseta žargoon jõudnud ka poliitikute seisukohtadesse. Konkurentsiamet on alles hiljuti avalikult hinnanud, et pole mitte mingisugust alust kahtlustada kodumaist kütuseturgu kokkulepitud hinnakujunduses. Andmed näitavad, et jutud Eesti kütusesektori kõrgematest marginaalidest naabritega võrreldes on lihtsalt luulud. Tagatipuks ei pea absoluutselt paika ka poliitikute näited naaberriikidest, kus väidetavalt aktsiisilangetuse varjus on kütusesektor oma marginaale tõstnud. Nii Eestis kui ka teistes riikides on ajalooliselt aktsiislangetused jõudnud koheselt müügihindadesse. Kütusesektori vaba konkurentsi kahtluse alla panemine on klassikaline avalikkuse eksitamine, et enda kaelast otsustamise koorem ära veeretada.