Projekteerimisosakonna juht Madis Kerner: ma ehitan inimeste pärast ja inimeste heaks

Viis aastat Nordeconis

Nordecon on suur ehitusettevõte, projekte ja objekte on siin seinast-seina ja igav ei hakka. „Suure ettevõtte puhul on kõige mõnusam see, et me teeme Eesti mõistes tõeliselt suuri objekte ja need kõik on täiesti erinevad. Ei ole nii, et teed ära ja saad siis uuesti teha sama asja. Siin saab kiiresti areneda, sest pidevalt tulevad uued väljakutsed,“ rõõmustab Madis ja nendib, et see kehtib nii hoone tehnilise keerukuse kui ka inimsuhete osas. Tema jaoks hakkabki kõik just inimestega suhtlemisest. „Tore on just see, et me ei istu oma osakondades, kus igaüks ajab oma asja, vaid meil on väga tihe koostöö.“