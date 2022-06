TARK INVESTOR | Vana uudis või aprillinali võib aktsia raketina lendu lasta

Eesti investorkond on viimaste aastate jooksul mitmekordistunud ületades hiljuti maagilise 100 000 piiri. Suur buum on toonud aga ka kaasa laineid, kus üksikud hinnangud või analüüsid on lennutanud aktsiate hindu raketina lendu. Seda eriti eelmisel aastal, kus uus või isegi et vana uudis võis tõsta hindu kümneid protsente.