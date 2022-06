Tossudesse investeerimine võib tuua uskumatut tootlust

Kui aktsiatesse või võlakirjadesse investeerimine on tänapäeval üha rohkematele inimestele tuttav, siis investeerimisvaldkonna omaette haru on ka olnud haruldastest tarbekaupadest väärtuse otsimine. Üheks selliseks on ketsidesse investeerimine, kus õige õnne korral on aastate jooksul võimalik teenida suuri summasid. Selle juures on küll piiravaks teguriks see, et isegi kui mõne jalanõu paari letihind võis olla praegusega võrreldes oluliselt väiksem, siis müüdud kogus oli piiratud, mistõttu said vaid valitud neid endale lubada.