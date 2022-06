Baltika vahetas juhi välja

Baltika uus tegevjuht on ettevõtte senine COO ja juhatuse liige Brigitta Kippak. Baltika jätkab oma strateegia elluviimist, Ivo Nikkolo brändi arendamist ning e-kanali tugevdamist, mille kaudu liikuda edasi uutele turgudele.

Baltika on läbimas saneerimisprotsessi, mis algas 2020. aasta juunis. Selle järel hakkas pihta ettevõtte ümberkujundamine, et maksta võlgnikele tagasi nende laenud ning ehitada rõivafirma taas selliselt üles, et oleks võimalik tegutseda jätkusuutlikult. Nii hakati sulgema poode, koondama töötajaid ning muutma oma ärikontseptsiooni.