Rongides pole ruumi. Elron soovitab reisijatele hilisõhtuseid väljumisi

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et selle aasta mais reisis rongidega viimase kolme aasta rekordarv reisijaid. „2022. aasta esimesel viiel kuul on tehtud 32% rohkem sõite kui eelmise aasta samal perioodil. Käesoleva aasta algusest saadik on Elroniga reisinud enam kui 2,97 miljonit reisijat ja nendest eelmisel kuul 681 600 reisijat. Piletimüügi statistika põhjal võib öelda, et tõenäoliselt jõuame peagi 2019. aasta ehk senise reisijate rekordaasta tasemele,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht.