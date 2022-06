Jaanipäeva müügiraha lihatootjat ei rõõmusta: pelgame pigem seda, mis ees veel ootab

Nõo Lihatööstus prognoosis juba möödunud aasta lõpus toonase teadmise pealt, et sel aastal ületab lihatoodete hinnakasv 10 protsenti. „Tegelikkus on muidugi toonud veelgi karmimad olud ja pelgan, et hinnatõus kestab vähemalt nii sel kui ka järgmisel aastal,“ sõnas Ärilehele Nõo Lihatööstuse nõukogu liige Simmo Kruustük.

Kogu hinnatõus ei ole veel tarbijateni jõudnud, aga on seda lähiajal järk-järgult tegemas, tunnistas Kruustük. Erinevad toidukaupade rühmad on kallinenud erinevalt ja kogu toidukorvi hinnatõus ei ulatu veel õnneks 20% juurde nagu üldine inflatsioon, kuid kardan, et sellest tasemest pole ka toidu puhul lähiajal pääsu, nentis ta. „Ja see mõju ulatub paraku ühtviisi kõikidesse toodetesse, sest sisendkulud puudutavad ahela iga lüli. Väga teravalt joonistub hinnatõus välja näiteks linnuliha puhul,“ selgitas Kruustük.