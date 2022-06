Mis sinust saab, kui õpid hüdrograafiat?

Hüdrograafilistest uuringutest rääkides mõeldakse peamiselt merepõhja mõõdistusi. Meretuuleparkide planeerimisel tehakse merepõhja mõõdistused enne projekti algust, et saada informatsiooni merepõhja reljeefist (batümeetriast), merepõhjas olevatest objektidest, merepõhja setete iseloomust. Need mõõdistused erinevad tavaliselt plaanilistest merepõhjamõõdistustest, mida üldjuhul teevad kohalikud ametid. Samas batümeetrilised mõõdistused on aluseks teistele vajalikutele uuringutele, mida meretuuleparkide planeerimisel tavaliselt tehakse, näiteks lainetuse modelleerimine, merepõhja setete dünaamika jne.

Kui rääkida hüdrograafiast, siis paljudel inimestel assotsieerub see sõna veega, kuid vähesed teadvustavad hüdrograafia tähtust inimkonnale globaalselt. Eelmisel aastal tähistas Rahvusvaheline Hüdrograafia organisatsioon IHO saja aasta juubelit ning sellega seoses räägiti palju ka hüdrograafia tähtsusest, kuid vaatamata kiirele tehnilisele arengule on meie teadmised ookeanidest ning selle põhjast on väga piiratud. Tänaseks on mõõdistatud piisava resolutsiooniga * vähem kui 21% kogu maailmamerest. Võrdluseks oli näiteks Marsist juba 2001. aastal valmistatud topograafiline kaart, mille andmete madalam resolutsioon on planeedi poolustel 230 x 230 m.

Kui me mõtleme hüdrograafia all kõiki tegevusi, mis tagavad ohutu laevaliikluse, siis peab meretuuleparkide planeerimisel tegema navigatsiooniriski analüüsi, et hinnata, kuidas planeeritud meretuulikud võivad antud piirkonnas laevaliiklust mõjutada.

Kas on mingid konkreetsed hüdrograafilised piirangud, mille ilmnedes saavad spetsialistid kohe öelda, et siia merealale avamere tuuleparki ehitada ei saa?

Nii kategooriliselt öelda ei saa, kõike vaadetakse juhtumipõhiselt. Erinevad tehnoloogiad võimaldavad paigaldada meretuulikuid konkreetsetest tingimustest lähtudes. Potentsiaalset meretuulepargi ala planeerides võetakse arvesse majanduslikke, sotsiaalseid ning keskkonnakaitse aspekte.

Kui kaua hüdrograafilised uuringud aega võtavad?

Kõik sõltub projekti suurusest. Kui me räägime merepõhja mõõdistustest, siis esimene samm on hüdrograafilised mõõdistused, et muu hulgas tuvastada merepõhjas olevaid objekte. Neile võib järgneda allveerobotite ja tuukrite töö, et saada rohkem infot leitud objektist või merepõhja iseloomust. Näiteks Läänemere põhjas on palju lõhkeohtlikke objekte, mis jäid Teisest maailmasõjast. Enne ehitustöid need lõhkeobjektid kindlasti likvideeritakse.

Kui merepõhi, kuhu planeeritakse meretuuleparki, on juba mõõdistatud merekaardid on tehtud, siis mida on hüdrograafidel veel uurida?

Isegi kui planeeritud ala on eelnevalt mõõdistatud nt riigi vastava ameti poolt, mõõdistab projekti tegija reeglina ala uuesti. Nagu mainisin, on need mõõdistused detailsemad ning võivad sisaldada palju rohkem uuringuid, kui tavalised plaanilised mereala mõõdistused. Navigatsiooniliste kaartide teadmistest merepõhjast ei piisa kindlasti projekti tegevuste läbiviimiseks, kuna sügavusandmete resolutsioon kaartidel on liiga madal.

Kas selliseid uuringuid võivad teostada kõik veeteede haldamise eriala lõpetanud või on vaja lisaks teistes valdkondades kompetentsi?