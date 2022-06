ABB suurendab investeeringuid 5 miljonini aastas

ABB Balti riikide juhi Jukka Patrikaineni sõnul vaatab ABB nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil eeskätt suurt pilti. „ABB tegutseb oma otsustes ja plaanides pikaajalise ja suure pildi vaatega. ABB äri kaks peamist tugisammast Eestis on meie mootorite ja generaatorite tehas ning sagedusmuundurite tehas,“ selgitas ta. „Erinevaid äriüksusi on muidugi veel rohkem ja oleme uhked, et meil on Eestis esindatud kõik ABB rahvusvahelised ärivaldkonnad ja et me teenindame nii globaalseid kui kohalikke kliente.“