Trikitamine Leedus. Torujuhtme ehitamine on tekitanud paksu pahanduse

Kaks aastat tagasi sai LRT uurimisrühm teada, et GIPLi ehituse üks töövõtjatest Alvora sõlmis lepingu Šveitsis registreeritud ettevõttega Global Pipe Trade AG, mis hiljem muutis oma nime ChelPipe Internationaliks. Šveitsi ettevõte kuulus Venemaa kontsernile ChelPipe Group, mis on Venemaal Tšeljabinskis asuva metallurgiatehase omanik. Alates 2021. aastast on ChelPipe Groupi omanikuks TMK Group ning selle omanikuks sanktsioneeritud oligarh Dmitri Pumpjanski.