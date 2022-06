Mitmed Harku valla elanikud on saanud prügifirmalt teate, et nende konteinerit ei saa tühjendada, kuna see on katki. Elanikel palutakse rentida või osta uus konteiner, kuigi olemasolev pole katki ning eelnevatel aastatel pole sellega olnud probleeme. Kuidas põhjendab olukorda Eesti Keskkonnateenused?