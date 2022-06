Esimesed märgid majanduslangusest? Rootsis hakkasid eluasemete hinnad sulama

Lisaks näib, et hinnalangused jätkusid juunis, mil korterelamute hinnad langesid kuu esimeses pooles Stockholmis 3,3 protsenti ja Göteborgis 3,9 protsenti võrreldes maiga.

Valueguardi igapäevane Stockholmi korterelamute indeks näitab, et hinnad hakkasid langema aprilli viimasel nädalal ning sellest ajast alates on need langenud kokku umbes 7 protsenti.