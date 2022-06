Viimased kaks aastat on olnud muusikutele keerulised pandeemia tõttu ning mõjutanud ka nende ettevõtete majandustulemusi. Ettevõtte Terminaator Music OÜ põhitegevuseks on märgitud bändi Terminaator kontserttegevuse korraldamine.

Majandusaasta aruandes on märgitud, et 2021. aasta oli ettevõttele keeruline, kuna pandeemia tõttu olid meelelahutusasutused suletud või reguleeritud piirangutega. Samas suvel sai bänd anda kontserte ning promosid oma plaati. „Kui sügisel 2021 kehtestati taas piirangud, üritas Terminaator leida uusi võimalusi kontsertide andmiseks. Põhiline rõhk aga asetati aastal 2022 toimuva Terminaator 35 kontserdi ettevalmistamisele,“ on kirjas ettevõtte aruandes.