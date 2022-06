Sõja tõttu pisut räsida saanud Operail kasvatas möödunud aastal käivet

„On hea meel tõdeda, et senine suund on olnud õige ning toonud Operaili ajaloo parima EBITDA tulemuse. Peamine panustaja oli siin vagunite rent,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

2022. aasta on Operail pidanud vastu võtma keerulistes oludes. Veebruaris alanud sõda Ukrainas avaldab kontserni tegevusele selgelt negatiivset mõju. AS Operaili juhatus tegutseb selle nimel, et leida sanktsioneeritud vedudele asendusi ning juhtida rendivaguneid eemale kõrge riskiga piirkondadest.

„Vaatamata ootamatute sündmustega alanud aastale ning kiiresti keeruliseks muutunud majanduslikule olukorrale kogu Euroopas olen kindel, et grupp suudab oludega kohanduda ja Operail on jätkuvalt Eesti parim raudteeasjatundja ning kindel partner oma klientidele,“ sõnas Raul Toomsalu.

Operail on rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte, mille peamisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ehitus ja remont ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd ligi 500 inimesele Eestis ja Soomes. Operail kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Operail ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy, Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy ning vedurite ehituse ja remondi ettevõte Operail Repairs OÜ.