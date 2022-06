ERISAADE | Üüriturul küsitakse ka uberike eest kohati hingehinda. Millal hinnaralli pidurdub?

„Hetkel on ikka veel kasvutrendid. Eks nad ilmselt lähevad sügiseni välja,“ märkis Vähi. „Rahulikumat hetke saame näha uuesti septembri teises pooles.“

Kinnisvaraportaalidest nähtub, et isegi 16-ruutmeetriste kööktubade eest vanades paneelmajades küsitakse pealinnas 350 euro kanti kuus. Vähi rääkis, et see on paratamatult praegune reaalsus. Nõudlus kasvas hüppeliselt pärast 24. veebruarit ehk seoses Ukraina sõjaga. „Oleme täiesti uues situatsioonis, mida mitte kunagi Eesti üüriturul pole nähtud. Pagulaskriis ja inimeste sissevool on üüriturule kõvasti mõjunud, hinnad lähevad üles.“

Tartu üüriturul on Vähi sõnutsi suisa defitsiit. Ta tõi välja, et varasemalt võis näha trendi, et tudengid lähevad ühikatest ära ehk üürivad korterid. Nüüd aga naaseb vana reaalsus. Kui hakatakse ühikakohti broneerima, on tung suur. Vähi märkis, et lisaks on Tartuski palju pagulasi, kes samuti elamispindu otsivad.

Tulevikuvaates võib Vähi meelest üüriturgu nii Tallinnas kui Tartus jahutada ka kommunaalkulude kerkimine. Praeguste prognooside kohaselt on järgmine kütteperiood rahakotile veelgi rängem kui eelmine talv. „Üürniku jaoks on ju üks pott üürihind pluss kommunaalkulud. Kui see läheb üle taluvuspiiri, siis hakatakse omanikuga läbi rääkima või valitakse endale soodsam pind,“ märkis ta.

Tasapisi kerkib ka üürimaju, annavad need edaspidi veel enam tooni? Mis tendentsid on kinnisvaraturul pikemas perspektiivis?

Kõigest pikemalt erisaates.