Venemaa rubla jõudis vaatamata ulatuslikele sanktsioonidele seitsme aasta tugevaimale tasemele. Kuidas?

Veebruari lõpus, pärast rubla esialgset kukkumist, tõstis Venemaa riigi põhiintressimäära varasemalt 9,5%-lt enam kui kahekordseks, 20%-ni. Sellest ajast alates on valuuta väärtus paranenud nii palju, et intressimäära on kolm korda alandatud, jõudes mai lõpus 11%ni. Rubla on tegelikult nii tugevaks muutunud, et Venemaa keskpank võtab aktiivselt meetmeid, et püüda seda nõrgestada, kartes, et see muudab riigi ekspordi vähem konkurentsivõimeliseks.