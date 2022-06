Viimane lääne kaubamärk teatas Venemaalt lahkumisest

Nike peatas märtsis online-tellimused ja sulges kauplused Venemaal. „Nike on teinud otsuse lahkuda Venemaa turult,“ teatas ettevõte oma avalduses. „Meie prioriteediks on tagada oma töötajate toetamine, samal ajal kui me vastutustundlikult oma tegevust lähikuudel vähendame.“



Venemaa on pärast sissetungi majanduslikult üha enam isoleeritud, kuna lääs ja liitlased kehtestavad sanktsioone ja rahvusvahelised ettevõtted suunduvad väljapääsu poole. Reutersi andmetel töötab riik praegu õigusaktide kallal, mis karistaks lahkuda soovivaid välisfirmasid, võimaldades valitsusel konfiskeerida nende varasid ja määrata kriminaalkaristusi.



Nike'il on Venemaal rohkem kui 50 kauplust, millest umbes kolmandik on suletud. Mais teatas Venemaa meedia, et ettevõte lõpetab lepingu oma suurima frantsiisivõtjaga Venemaal, kes vastutab 37 kaupluse eest. Nike oli varem avalikustanud, et Venemaa ja Ukraina moodustavad kokku vähem kui 1% ettevõtte tuludest.



Cisco teatas neljapäeval, et on teinud otsuse alustada meie äritegevuse nõuetekohast lõpetamist Venemaal ja Valgevenes. See otsus mõjutab mõnda sadat töötajat, ütles USA ettevõte, lisades, et soovib tagada, et neid koheldakse austusega. „Cisco on jätkuvalt pühendunud sellele, et kasutada kõiki oma ressursse, et aidata meie töötajaid, Ukraina institutsioone ja inimesi ning meie kliente ja partnereid sel keerulisel ajal,“ ütles ettevõtte pressiesindaja.



Võrguhiiglane oli juba märtsis peatanud äritegevuse, sealhulgas müügi ja teenuste osutamise piirkonnas, mis vähendas kolmanda kvartali tulusid 200 miljoni dollari võrra.