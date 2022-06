Uku Suviste ettevõte tõusis endistesse kõrgustesse

2006. aastal tegutsema asunud Uku Suviste Music OÜ tegevusalaks on muusikaliste teenuste osutamine ning muusika produtseerimine. Juhatusse kuuluv Uku Suviste kirjutab 2021. aasta aruandes, et ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud ning ta maksis endale juhatuse liikme tasu.

Kui mitmed tuntud lauljad nagu Tanel Padar ja Liis Lemsalu on oma ettevõtted osaliselt pannud ka investeerimise suunal tegutsema, siis Uku Suviste midagi sellist teinud ei ole. Kogu teenitu on 100% muusikaga seotud.

Tänu väga heale aastale on Suviste ettevõttel üle 73 000 jaotamata kasumit. Käibevara on üle 77 000, mis tähendab, et vajadusel saaks Suviste selle lihtsa vaevaga ka dividendidena välja maksta.