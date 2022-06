Eesti turundajad tegid ajalugu

Eesti Seksuaaltervise Liidu, loovagentuuri Optimist Creative ja kommunikatsioonibüroo Optimist Public koostöös valminud kampaania #14poleokei pälvis loovusfestivalil Cannes Lions International Festival of Creativity avaliku sektori PR-kampaania kolmanda koha.

Kampaania eesmärgiks oli šokeerida inimesi niivõrd palju, et nad hakkaksid kahtlema, kas vanusepiir 14 on okei. Edasi oli kommunikatsiooni ülesanne tuua välja põhjuseid, miks 14 pole okei, et kahtlustele kinnitust pakkuda, kasutades selleks võimalikult erinevaid tegevusi ja kanaleid.