Financial Times: lääs on Venemaa isoleerimises läbi kukkumas

Ta tõi näiteks, et kui Indoneesia võõrustab novembris G20 tippkohtumist, on Putin kohal vaatamata Washingtoni nõudmisele Venemaa välja jätta. Ühtviisi kõnekas on tõsiasi, et kõigest neli enam kui poolesajast Aafrika liidrist osalesid Zelenskõi hiljutisel virtuaalsel pöördumisel Aafrika Liidu poole.