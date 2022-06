„Minu telefoni peal on EstBANi kleepekas. See ilmestab, et see network (võrgustik - toim) on üks tähtsamaid networke minu elus,“ ütles ettevõtja ja üks EstBANi 25st asutajaliikmest Jaak Ennuste,“ kelle sõnul jättis investeeringut soovivate ettevõtete kvaliteet toona väga soovida. Milline oli kümnenditagune aeg iduinvesteeringute turul ning milliseid probleeme EstBAN lahendama asus, meenutasid lisaks Ennustele veel Ivar Siimar, Andrei Korobeinik ja Marek Kiisa.