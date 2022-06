Venemaa jäi läänele võlgu. Rahandusminister Anton Siluanov: see on farss

Pühapäeval lõppes umbes 100 miljoni dollari suuruste intressimaksete ajapikendus, mis pidi olema tasutud esialgu 27. mail. Tänaseks on selge, et Venemaa valitsusel ei õnnestunud riigivõlga tasuda. Riigi eurovõlakirjadega on märtsi algusest saadik olnud raske kaubelda, kohaliku keskpanga välisvaluutareservid on endiselt külmutatud ja suurimad pangad on ülemaailmsest finantssüsteemist eraldatud.