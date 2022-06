Järjekordselt peeti tööturu hinnatuimaks lõpudiplomi pakkujaks Tartu ülikooli

Uuringust selgus, et eri vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu ülikooli. Vastajate hinnangul saab Tartu ülikoolist väga hea hariduse ja selle lõpudiplom on tööturul enim hinnatud.

Seda, et kõige mainekam Eesti ülikool on Tartu ülikool, arvab 81 protsenti ligi 1300-st küsitlusele vastanust. 88 protsendil vastanutest meenus kõigist kõrgkoolidest spontaanselt kõige sagedamini Tartu ülikool.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on kõrgkooli maine oluline, kuna selle alusel teevad valikuid nii tulevased üliõpilased, töötajad kui ka koostööpartnerid. Samuti arvestatakse ülikooli mainet akadeemiliste ringkondade ja tööandjate silmis rahvusvaheliste pingeridade koostamisel. „Haridus on pikaajaline ja suur investeering ning on ülimalt tähtis, et ülikool, kus õppimisele oma aeg pühendatakse, oleks usaldusväärne ja annaks kvaliteetse hariduse,“ ütles Valk.

Ligi 90% vastajatest on juba aastaid hinnanud Tartu ülikooli usaldusväärsust väga heaks või suurepäraseks. Loomulikult on Tartu ülikoolil võimalusi saada paremaks, muu hulgas praktilise ja uuendusliku hariduse andmisel. „Püüame aina rohkem pakkuda ka elulisi projekte, kus omandatud teadmisi rakendada. Senised tuntumad ettevõtmised on näiteks aastavahetusel orbiidile lennutatav tudengisatelliit ESTCube-2 ja Eesti oma päikeseauto Solaride, mille meeskondades löövad kaasa paljude erialade üliõpilased. Starteri programmis on nüüdseks juba üle 240 tudengitiimi välja arendanud oma ettevõtte. Lisaks on võimalusi käed külge panna kõigis tudengiorganisatsioonides ja praktikal,“ rääkis Valk.