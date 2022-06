USA kõige kuumem elektriauto polegi Tesla, see tuleb hoopis Lõuna-Koreast

USAs müüsid Hyundai ja Kia tänavu maikuus 21 467 elektrisõidukit, möödudes isegi Ford Mustang Mach-E'st, mille ostis 15 718 juhti. „Elektriautode seisukohalt on nad enim müüdud sõidukid,“ ütles Edmundsi analüütik Joseph Yoon. „Ma ausalt öeldes ei tea, kas ühelgi edasimüüjal minu ümbruses on mõni neist laos,“ sõnas Yoon Bloombergile.

Tesla müüb endiselt rohkem autosid, kuid ettevõttel kulus kümme aastat, et tarnida sama palju elektrisõidukeid kui Hyundai ja Kia on seda suutnud paari kuuga, kirjutab Bloomberg. Kia America pikaajalise strateegia juhi Steve Kosowski sõnul alustati praeguse hiti disainimist umbes kuus aastat tagasi. Tol ajal oli Chevrolet Bolt just turule tulnud ja Kia kaalus sarnase suuruse ja ulatusega autot. Lõpuks andsid Kosowski ja Kia rohelise tule millegi palju suurema, sportlikuma ja uhkema tootmiseks.

„Meie lähenemine oli, et kui on olemas platvorm ja turutunnetus, siis paneme kokku tõeliselt julge ja läbimurdelise disainiga auto,“ meenutab ta. Ajastus oli soodne. Elektriautode kasutuselevõtt on USAs hoogustumas tänu nii kliimaprobleemide kui ka bensiini hindade tõusule. Kuigi elektrisõidukeid on müüdud pikalt, ei ole valik endiselt eriti suur. USA turul müügilolevatest umbes 30 mudelist on vaid üksikuid, mida saab osta alla 45 000 dollari eest, ja enamik neist on suhteliselt väikesed vananenud autod nagu Nissan Leaf, kirjutati Bloombergis.

Ioniq 5 ja EV6 pakuvad mõlemad väikese linnamaasturiga võrdset pagasiruumi, mis on viimasel ajal USA ja üle maailma üha enam levinud. Mõlemad autod sõidavad samal moodulplatvormil, sisaldavad samu mootoreid ja akusid. Kuna mõlema sõiduki hinnad algavad umbes 40 000 dollarist Ühendriikides, tõmbavad nad väiksema eelarvega ostjaid, kes muidu oleksid valinud sisepõlemismootoriga sõiduki, ütleb Yoon Edmundsis. „Need kaks autot on tulnud justkui õige hinnaga ja õiges suuruses paljude ostjate jaoks,“ ütles Yoon.