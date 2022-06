G7 liikmesriikide uudne lahendus: just nii saaksime kahjustada Venemaa naftaeksporti

Naftahinna ülempiiri idee tuleneb nähtusest, et Venemaa naftaekspordi tulud ei ole hoolimata läänepoolsetest piirangutest Venemaa nafta impordile vähenenud. Teisisõnu kompenseerib selle toornafta kõrge hind, kirjutab Financial Times.

Ettepanekut toetab oluliselt USA, kuid ka hiljutised kommentaari on viidanud sellele, et Saksamaa pooldab sellist lahendust aina enam. Ka Itaalia peaminister Mario Draghi sõnas, et energiahindade ülempiir on vajalik, sest „peame vähendama Venemaale minevat raha ja vabanema ühest peamisest inflatsiooni tekitajast“.

Kuigi arutelud algasid eile, toimub pikem kohtumine täna, millega ühinevad ka mitmed kutsutud partnerriigid. Nende hulka kuulub India, kes pärast sissetungi on saanud suureks allahinnatud Venemaa nafta ostjaks. Peale nende osalevad kohtumisel ka Argentiina, Lõuna-Aafrika Vabariik, Senegal ja Indoneesia.

Mida arvab Euroopa?

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles, et EL on valmis arutama hinnalae üle, kuid rõhutas vajadust „selge visiooni“ ja võimalike kõrvalmõjude teadvustamise järele. „Tahame olla kindlad, et eesmärk on võtta sihikule Venemaa ja mitte muuta meie elu raskemaks ja keerulisemaks,“ ütles ta. Näiteks on energeetikajuhid hoiatanud, et Venemaa võib vastutasuks järsult naftatarneid või gaasi eksporti Euroopasse kärpida.

Saksa kõrge ametnik lisas, et käimas on intensiivsed arutelud selle üle, kuidas ülemmäära rakendataks ja kuidas see toimiks koos lääne ja Jaapani sanktsioonidega. „Probleemid, mida peame lahendama, ei ole triviaalsed, kuid oleme kokkuleppele jõudmise suunas õigel teel,“ ütles ametnik.