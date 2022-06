UURING | Eestlane peab üldist hinnatõusu pea kahekordseks võrreldes tegeliku inflatsiooniga

Iga viies vastaja hindas hinnatõusuks üle 30%, sealhulgas oli ka neid, kes arvasid, et hinnad on lausa kahekordistunud. „Nendes vastustes on kindlasti tubli annus emotsionaalset reaktsiooni praegusele majandusolukorrale,“ kommenteeris Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert Heidi Reinson. „Samas tuleb mõista, et inimeste ostukorvid on erinevad ja kõrge hinnatõusu läbi teinud toote- ja teenusegrupid võivad moodustada suure osa igakuistest kulutustest,“ lisas Reinson.