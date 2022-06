Evergrande saaga lõpp paistab. Hinna suurarendaja seisab silmitsi pankrotimenetlusega Hongkongis

Taotlus on üleval ülemkohtu kodulehel ja taotluse esitas Top Shine Global Limited of Intershore Consult Limited ja ärakuulamine toimub 31. augustil. Reutersile Evergrande petitsiooni osas kommentaari ei andnud.

Kuna Evergrande offshore-võlg on rohkem kui 300 miljardit dollarit ja maksetähtaeg oli möödunud aasta lõpus, loetakse ettevõte maksekohustuste täitmata jätmise tõttu maksejõuetuks. Hiina valitsus on sekkunud, et aidata võla restruktureerimisprotsessis, ja on võtnud üle osa ettevõtte varadest. Ettevõte peaks juuli lõpuks teatama esialgsest restruktureerimiskavast, kirjutas Reuters.