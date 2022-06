Toidutootjad mures: meil puudub kindlus, kuidas oleme kriisi ajal gaasiga varustatud

Toidusektori organisatsioonid rõhutavad kirjas, et tarnete tagamine pole oluline mitte ainult toidutootmise töös hoidmiseks ja toiduga varustatuse tagamiseks, vaid et sellest sõltub kogu põllumajandussaaduste tarneahel kuni loomade heaoluni välja. Lisaks on toiduainetööstuse puhul tegemist ühiskonna jaoks oluliste ja hädaolukorras prioriteetsete tarbijatega. Seetõttu on nende sõnul väga tähtis tagada toiduainetööstuse ettevõttetele gaasi eelisjärjekorras.