Katk ja sõda. Saksamaa seafarmid siplevad viimase kolme kümnendi suurimates raskustes

Vorstide poolest tuntud riigis on viimaste aastakümnete jooksul langenud seakari väikseimale tasemele. Seda näitavad hiljutised Saksamaa andmed, kus mai alguses seisuga langes seakari 22,3 miljoni loomani. See on madalaima väärtuseha alates 1990. aastast, mil Saksamaa taasühines.

Kiire languse toob esile stressi, mida loomakasvatajad kogu maailmas sel aastal kogevad. Nimelt tuleb see asjaolust, et sööda-, energia- ja väetisekulud muudkui kasvavad. Ka statistikaamet teatas, et kuigi hinnad on tõusnud, seisavad tootjad siiski rahaliste raskuste ees.

Euroopa Liit on maailma suurim sealiha eksportija ja Saksamaa on ajalooliselt üks selle tootmise põhitalasid. Sõda Ukrainas piirab aga Musta mere riigist pärit maisi ja muu sööda tarnimist. Lisaks on riik võidelnud ka Aafrika katku puhangutega, mis sigu surmateele viis.

Lugu on refereeritud väljaandest Bloomberg.