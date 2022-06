Paldiski-Kappelskäri liinil hakkab liikuma suurema mahutavusega laev

DFDS-i laevad sõidutavad lisaks kaubale ka autoga reisijaid. „Viimastel aegadel on lisaks kaubaveole meie laevadel suurenenud ka autoga reisijate arv. Meil on rõõm tõdeda, et Paldiski ja Kapellskäri laevaliinil saame pakkuda igaõhtuseid väljumisi mõlemal sõidusuunal,“ ütles DFDS Eesti juht ning lisas, et õhtused väljumised on vaieldamatult kõige populaarsemad nii äri- kui ka eraklientide hulgas.