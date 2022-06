Oluline samm Euroopa Liidu energiajulgeolekus. Energeetikaministrid kiitsid heaks uued gaasihoiustamisnormid

Täna vastu võetud uute gaasihoiustamisnormidega tugevdatakse ELi gaasivarustuskindlust tänavuse ja edasiste talvede eel. Arvestades Venemaa suunalt ähvardavat tarnehäirete ohtu näeb ELi gaasihoiustamismäärus ette, et Euroopa gaasireservid peavad olema enne talve uuesti täidetud ja nende haldamine olema kaitstud väliste häirete eest. Uued eeskirjad näevad ette, et ELi liikmesriigid täidavad selle aasta novembriks gaasihoidlad 80% ja järgnevatel aastatel 90% ulatuses täismahust.



Energeetikavolinik Kadri Simson tunnustas Euroopa parlamenti ja nõukogu ettepaneku kiirkorras vastuvõtmise eest. „See on oluline sõnum ELi ühtsusest, otsusekindlusest ja kiirest tegutsemisest olukorras, kus Kreml astub samme gaasiekspordi relvana kasutamiseks. Nüüd on ELil äärmiselt oluline täita uusi gaasihoiustamiseesmärke ja suurendada oma valmisolekut juhuks, kui olukord veelgi halveneb,“ ütles Simson.