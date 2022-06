Kuna juuni kuu hakkab lõppema, on võimalus, et käesoleva aasta juunist saab halvim viimase nelja aasta jooksul. Cointelegraph vaatles viit potentsiaalset turu käivitajat eelseisvaks nädalaks, kui inflatsioon murrab ja krüpto püüab taastada oma jalgealust.

Kuna 200-nädalane libisev keskmine on analüütikute sõnul kättesaamatus kohas, siis on ka pullituru algainet vähe. Sama näitab näitab Crypto Fear & Greed Indexi (hirmu ja ahnuse indeks – toim), mille staatus on endiselt "tugev hirm“.