Hinrikuse ja Tamkivi uus investeerimisplatvorm kaasas 250 miljonit eurot

„Tänapäeval jääb palju võimalusi kasutamata, sest asutajad ei suuda tihtipeale investorite kriteeriumitele vastata. Kahjuks ei ole investoritel sellist riskiisu, mis on selliste asutajate ambitsioonide teostamiseks vajalik. Eriti Euroopas on palju kasutamata potentsiaali, aga olukorda saab parandada rahastamist muutes,“ märkis Khaled Helioui.

„Oleme juba näinud, kuidas edukate idufirmade võrgustik võib selliste väikeste riikide nagu Eesti majandust mõjutada. Nüüd on aeg sama mõttemalli laiendada – on põhjust suhtuda Euroopa tehnoloogiapotentsiaali äärmiselt optimistlikult,“ lisas Sten Tamkivi.

Plurali partnerite eesmärk on aktiivselt panustada ettevõtete käekäiku, keskendudes varajastele 1–10 miljoni euro suurustele voorudele. „Meie oleme sedalaadi investorid, keda oleksime endale oma ettevõtteid asutades tahtnud. Start-up-i alustamine on peen töö ja parim viis seda õppida on töötada koos nendega, kes on seda varem teinud,“ selgitas Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus.

Kui Euroopas on üksnes 8% investoreid ise mõne tehnoloogiaettevõtte ehitanud, siis USA-s on seda teinud üle pooled. Seega puudub siinpool Atlandit enamikul riskikapitalistidel isiklik kogemus, kuidas varajase staadiumi ettevõtteid globaalseks kasvuks võimalikult palju toetada. Plurali soov ongi tuua kokku praegused asutajad ja kogenud ettevõtjad, kes tahavad oma nõu ja jõuga muutusi juhtida.

Sten Tamkivi, Taavet Hinrikuse, Ian Hogarthi ja Khaled Helioui asutatud Plural on aktiivselt ettevõtete arendamisse panustav investeerimisplatvorm, millega on oodatud liituma pikaajalise ettevõtluskogemusega asutajad ja juhid.

Suur ja tark raha tuuakse lähemale

Delfi Ärilehele ütles Tamkivi, et Skype’i, Wise’i ja Pipedrive suurte edulugude taga on olnud palverrännakud USA läänerannikule, et sealt investorite raha saada.

„Pluraliga üritame seda lahendada, et see võimalus oleks ka Euroopas olemas. Asutajaid, kes on juba ise midagi suurt algusest lõpuni valmis ehitanud, on sageli võimatu palgata ühte idufirmasse, aga nad võivad ja tahavad oma kogemusi jagada. Klassikalisse VC-fondi nad aga tihti minna ei soovi, et säiliks teatud vabadus.“

Tamkivi sõnul soovivad nad panna asutajad investeerima asutajatesse. Luua nö põlvkondadevahelist silda. Suuri ettevõtteid algusest loonud ja neid skaleerinud asutajad tahavad edaspidi aina suuremaid ja tähtsamaid projekte rahastada. Latt seatakse aina kõrgemale.

„Neil paneb silma särama, kui suure ambitsiooniga ja väga keerulist probleemi lahendada saab. Plurali kaudu investeerides ei pane nad mängu ainult raha vaid ka enda aega. Seega sa investeerid sellesse, kuhu tahad ka ise käe külge panna. Iga investor teeb näiteks kaks kuni neli investeeringut aastas, kus võtab aktiivse rolli,“ selgitab ta.

Latt on seatud kõrgele

See, et Euroopa suuremate fondide investoritest on vaid ligi 8% need, kes ka ise on mõne suur idufirma üles ehitanud ja seda skaleerinud, peab muutuma. Seejuures ei ole Plurali asutajad fondile seadnud piirangut, et investeering peab tingimata olema tehtud Euroopasse. Tõsi, Tamkivi ütleb, et siin on palju kasutamata potentsiaali. „Kõik riigid ei ole nii edukad ja idufirmadest pungil kui Eesti,“ naerab Tamkivi. Sageli on Euroopas siiski ettevõtted, kel on globaalne ambitsioon.