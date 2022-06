Elroni rongid hilinevad. Olukord võib jätkuda kogu kuumalaine vältel

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kadri Kulderknupu sõnul mõjutavad kuumad ilmad rongide mootorite töökindlust. „Üks võimalus mootoreid säästa on sõita aeglasemalt. Kui mootorid on juba üle kuumenenud, jäävad rongid seisma. Siis peavad need jahtuma ning sellest tekivad ka hilinemised,“ ütles ta.