Päev börsil: indeksid liikusid erisuundades, Cleveron valmistub börsikellaks

Baltika languse üheks põhjuseks saab kindlasti lugeda tänast börsiteadet, kus informeeriti investoreid, et 2021. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum oli 2,9 miljonit eurot.

First North turu suurimad tõusjad olid Robus Group (6,19%), Airobot (3,96%) ja Modera (1,58%). Suurimad langejad olid Hagen Bikes (-4,13%), Punktid Technologies (-3,59%) ja K2 LT (-2,1%).

Alates homsest kell 10:00 on on 26 795 000 Cleveron Mobility AS-i lihtaktsiat kaubeldavad Nasdaq Tallinn First North alternatiivturul.