Šveitsi pank mõisteti süüdi Euroopas tegutseva narkojõugu rahapesuskandaalis

Panga endine töötaja tunnistati süüdi rahapesu eest kohtuprotsessis, mis sisaldas tunnistusi mõrvade ja kohvritesse topitud sularaha kohta ning mida peetakse pretsedendiks, mil prokurörid kasutaksid Šveitsi pankade vastu karmimaid meetmeid. Rahapesuskandaal on järjekordne ämber Šveitsi suuruselt teisele pangale, mis on riskijuhtimise ja nõuetele vastavuse vigade tõttu saanud miljardeid kahjusid, kirjutas Reuters.

Nii Credit Suisse kui ka endine töötaja eitasid süütegusid. Credit Suisse teatas, et kavatseb süüdimõistva otsuse edasi kaevata. Kohtunikud uurisid, kas Credit Suisse ja endine töötaja tegid piisavalt, et takistada aastatel 2004-2008 kokaiinikaubandusega tegelevate jõukude kasumi pesemist panga kaudu.

Kohus ütles esmaspäeval, et leidis Credit Suisse'is puudusi nii kliendisuhete haldamisel kuritegeliku organisatsiooniga kui ka rahapesuvastaste eeskirjade rakendamise jälgimisel. „Need puudused võimaldasid kuritegeliku organisatsiooni varade väljavõtmist, mis oli aluseks panga endise töötaja süüdimõistmisel,“ ütles kohus.

„Ettevõte oleks võinud rikkumist ära hoida, kui oleks täitnud oma organisatsioonilisi kohustusi,“ ütles eesistuja kohtuotsuse langetamisel, lisades, et endise töötaja ülemused olid passiivsed. Credit Suisse ütles, et juhtum tuleneb rohkem kui 14 aastat tagasi toimunud uurimisest. „Credit Suisse testib pidevalt oma rahapesuvastast raamistikku ja on seda aja jooksul tugevdanud vastavalt arenevatele regulatiivsetele standarditele,“ ütles pank.