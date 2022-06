Pikaaegne Saaremaa poliitik vaidlustas mereala planeeringu

Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kohus määras esmaspäeval tagastada Mihkel Undresti kaebus nõudega tühistada valitsuse korraldus nr 146 osas, milles määrati tuuleenergeetika arendusala nr 2 ulatuses, milles see halvendab kaebaja elukeskkonda, arvestades kaebaja elukohta ja tema omandis olevaid kinnistuid.

„Tegemist on sedavõrd suure üldistusastmega planeerimisdokumendiga, et seal ette nähtud planeerimislahendused ei saa ühegi isiku, sh kaebaja subjektiivseid õigusi rikkuda. See, kas või milliseid tuulikuid vaidlustatud planeeringus määratletud arendusalale nr 2 tulevikus püstitama hakatakse, ei ole teada. Seetõttu on põhimõtteliselt võimatu ka hinnata, kas kõnealusele arendusalale tulevikus püstitatavad tuulikud saavad üldse negatiivselt mõjutada kaebaja õigusi, sealhulgas omandiõigust, õigust tervise kaitsele ja kvaliteetsele elukeskkonnale,“ seisis kohtulahendis.