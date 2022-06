Advokaadibüroo: sõda räsib ka Eesti äritehinguturgu

Varasemalt olid Eestis teise poolaasta tehinguturu mahud eelnevad kolm aastat järjepidevalt kasvanud ning 2022. aasta on esimene, mil on näha langust. Käesoleva aasta esimese poolaasta tehingute koguarv oli 113, mida on mulluse 133 tehinguga oluliselt vähem.

Ellex Raidla partneri Risto Vahimetsa hinnangul on pilt turgudel segane mitmete mõjurite tõttu. „Nendeks on kõrge inflatsioon ja samas majanduslanguse oht, sõda ja COVID, mis ei ole veel areenilt lahkunud. Tehinguaktiivsus püsib tõenäoliselt mingi aja madalal, kuid kuna väga palju raha on kuhjunud erakapitali fondidesse, siis inflatsiooniline surve võib murda end päris järsku ja samaaegselt investeeringuid tegema. Millal see juhtuda võiks, on muidugi hea küsimus,“ lisas Vahimets.