Suurriikide kokkulepe: Vene naftale kehtestatakse hinnapiir, Putini naftatulud alla

Maailma juhtivate tööstusriikide juhid jõudsid Saksamaal toimuval tippkohtumisel kokkuleppele, et Venemaa naftale püütakse maailmaturu laiemalt kehtestada hinnapiir. Praegu on küll enamik lääneriike kehtestanud või kehtestamas Venemaa naftale impordikeeldu, kuid tänu maailmaturul hüppeliselt tõusnud nafta ja naftatoodete hinnale pole Ukrainas tapatalguid korraldava Venemaa sissetulekud sellest loodetud määral vähenenud.

Nimelt on näiteks Euroopa Liit, USA ja teised lääneriigid kas kehtestanud või plaanimas kehtestada kindlustusfirmadele keeldu kindlustada Venemaalt naftat transportivaid tankereid. See tähendaks sisuliselt, et valdav osa laevnikest ei saaks enam oma kallist kaupa õnnetuste ja hädade vastu kindlustada, mis jätaks neile kaks võimalust: kas lõpetada äri Venemaaga või vedada sadu miljoneid maksvaid laste omal riisikol, mida aga ei pruugi lubada ei sadamad ega teised tarneahelas osalejad.