UURING | Kaks kolmandikku jalg- ja tõukeratturitest sõidab ilma kiivrita

Kindlustusseltsi andmetel on aastatega näha just tõukerattaga sõidust tingitud vigastuste arvu tõusu, mistõttu võiks eriti mõelda kiivri peale just nemad. „Elektritõukerattad on nii Eestis kui ka kogu Baltikumis kogunud populaarsust mugava ja kestliku transpordivahendina. Nii nagu autoga, peab ka kergliikuriga liigeldes järgima liiklusreegleid ja arvestama teiste liiklejatega, ning kuna kiirused on tihtipeale suured, võivad olla ka õnnetused kiired juhtuma,“ rõhutas Gjensidige esindaja Denis Nikolajev.

Täiskasvanutel ei ole jalg- ega tõukerattaga sõites kiiver kohustuslik, kuid see on siiski äärmiselt soovituslik, sest see kaitseb meie kõige õrnemat, kuid vajalikumat kehaosa – pead. „Teisalt on ka lapsed teadlikud, et alla 16-aastased ratturid peavad teel sõites kandma kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Sageli nendivad nad politseile, et kiiver on küll olemas, kuid pole eakaaslaste seas popp või see jäi koju ning ununes pähe panemast. Heal juhul on kiiver küll kaasas, kuid ripub lenkstangedel või on rihmatamata peas,“ näitlikustab Grünberg. Tema sõnul aitaks siinkohal kindlasti kaasa, kui lapsevanemad ja kõik teised täiskasvanud näitaksid oma head eeskuju ja kannaksid samuti kiivrit. „Teadupärast on hea eeskuju nakkav. Raske õnnetuse juhtumiseks ei pea rattaga auto alla jääma, piisab väikse hoo pealt kukkumisest ja pea ära löömisest,“ tõdes ta.