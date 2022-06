Ekspert: sügisel jõustuvad uued rohereeglid ähvardavad teha Eesti eksportijate elu raskemaks

VOCO uurimisprojektide juhi Sigrid Tani kinnitusel on Skandinaaviasse müümisel mitmes sektoris juba mõnda aega reaalsus, et kliendile tuleb näidata, mis on olnud tootmise ökoloogiline jalajälg. „Kuigi ranged Euroopa Liidu reeglid alles hakkavad jõustuma, siis näiteks Norrasse palkmaju müües tuleb juba mõnda aega ette näidata, kust tuli kasutatud elekter või kuidas utiliseeriti jäägid. Sisuliselt tuleb raamatupidamisele üks kiht juurde, lisaks eurodele tuleb hakata arvet pidama ka tekitatud CO2 üle,“ selgitas ekspert.

Tani sõnul jõustub alates selle aasta oktoobrist samm-sammult Euroopa Liidu ettevõtjate kestlikkusaruandluse direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive ehk CSRD), mis muudab sellise roheinfo nõudmise pankadele ja suurfirmadele kogu Euroopa Liidus kohustuslikuks. „Eesti ettevõtetel pole vaja tingimata karta, et me pole piisavalt rohelised. Pigem ähvardab oht, et me ei suuda oma keskkonnamõju läbipaistvalt ja uute nõuete kohaselt ette näidata ning selle tõttu ei saa laenu või suuremad kliendid valivad teised tarnijad. Nii-öelda roheraamatupidamine tuleb sisse viia, sest vastasel korral ähvardavad pikemas plaanis trahvid kas Eestis või eksportturul,“ hoiatas VOCO spetsialist.

Tani arvates on Eesti ettevõtjate teadlikkus eesootavast nõuete karmistumisest ja peatsest roheraamatupidamise kohustusest kehv. „Projekti Sustainability in Finance Interreg Central Baltic raames viisime koos partneritega Soomest ja Lätist läbi uuringu, kus küsitlesime enam kui 200 finantssektori ettevõtet, kes tõid kõigis kolmes riigis välja, et kindlasti peavad nende kliendid õppima paremini oma rohejalajälge analüüsima ja selgitama,“ ütles ekspert.

Tani kinnitusel on Eesti ettevõtjatel mitmeid võimalusi end roheraamatupidamisega tasuta kurssi viia. „Näiteks KPMG peab kergesti loetavat eestikeelset blogi, mis hoiab CSRD arengutel silma peal. Sügisel valmib VOCO ja partnerite poolt vabaks kasutamiseks tasuta veebikursus, mis seletab roheraamatupidamise samm-sammult lahti. Ka Euroopa Komisjon ise avaldab oma kodulehel aegamööda kestliku raamatupidamise kohta selgitusi ja materjale,“ ütles VOCO ekspert.