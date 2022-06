Wise’i tulemused investoreid ei rahuldanud: aktsia jätkab langust

Koroonapandeemia taandumine ning seoses sellega elavnenud piiriülesed maksed kergitasid Wise’i käivet aastavõrdluses 33% 559,9 miljoni Inglise naelani. Ettevõtte tegevjuht Kristo Käärmann ütles, et ettevõte on laienenud Kanadas, Brasiilias ja Malaisias ning jätkab kasvu kogu maailmas.

Ettevõte teatas, et prognoosib kogu eelseisva aasta kohta tulude kasvu vahemikus 30–35%.

Klientide hulk kasvas aastaga 24% 7,4 miljonini ning keskmine klient kandis aastaga üle 10 300 naela, mis on 13% rohkem kui varasemalt.

Esmaspäeval selgus, et Ühendkuningriigi maksuamet on alustanud uurimist võimaliku maksudest kõrvalehoidmise osas. Eelmisel aastal leiti, et Käärmann võib olla ekslikult esitanud ebatäpseid dokumente ning jätnud täitmata kohustuse teatada UK maksuametile oma finantsilisest olukorrast.