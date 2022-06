Kuidas on heitlik aeg mõjutanud III pensionisammast? Kas raha võetakse välja või pannakse sisse?

Ta rõhutab nagu paljud teised, et peale investeeringute on oluline ka sularahapuhver. „Sa ei taha ennast leida olukorrast, kus sul pole võimalik jätkata investeerimist siis, kui aktsiahinnad on soodsad. Kohe kindlasti ei taha sa olla sunnitud kriisi ajal aktsiafondi osakuid müüma, et elektriarvet maksta.“