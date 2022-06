Kuidas päikese- ja tuuleelekter meie kodudesse jõuab?

Elektri tootmise ja edastamisega on Eestis kokkupuuteid juba üle sajandi. Päikesest ja tuulest elektri saamisega on seevastu lähemalt tegeletud viimased 15 aastat, aga rohepöörde pärast on see praegu üks kiiremini arenev energeetikavaldkond. Selles arengus on osalised nii kodutarbijad kui ka väike- ja suurtööstused, kellel on huvi oma energiakulusid vähendada ja loodust säästa. Suureks ja huvitavaks väljakutseks siin on uute elektritootmisseadmete omavaheline koostöö ja elektri jõudmine kõikide tarbijateni. Rohepöördega seotud väljakutsete lahendamisse saad anda panuse Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika magistriõppes!